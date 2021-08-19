Москвичам показали схему метро 2027 года, на которой обозначены все строящиеся станции и пересадки на маршруты Московских центральных диаметров. В их числе Рублевская, Троицкая и Бирюлевская линии метро.

Кроме того, в трамвайной сети столицы может появиться еще одна линия. Она соединит Метрогородок со станцией метро "Измайловская" и обеспечит транспортное сообщение для жителей нескольких районов города.

Благодаря этому добраться до подземки станет легче для нескольких тысяч человек. Всего же метро недалеко от дома за последние 10 лет получили 4 миллиона москвичей.

Подробнее о том, как развивался городской транспорт и какие станции появятся в ближайшее время, – в эфире телеканала Москва 24.