Почти 4 млн москвичей получили метро в шаговой доступности за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние десять лет почти 4 миллиона москвичей получили новые станции метро в шаговой доступности благодаря ежегодной работе по открытию новых точек подземного транспорта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы в городе ведется активное развитие метро. Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций. Больше никто в мире, за исключением китайских городов, не строит метро с таким масштабом. С 2011 года почти 4 миллиона москвичей получили новые станции в шаговой доступности", – рассказал Ликсутов.

Он отметил, что это огромный показатель. Кроме того, развитие столицы невозможно без магистрального транспорта.

По словам Ликсутова, вблизи новых станций метро, МЦК (Московского центрального кольца) и МЦД (Московских центральных диаметров) стоимость квартир вырастает на 15-25 процентов.

В Москве реализуют проект БКЛ (Большой кольцевой линии) метрополитена. Построят 31 станцию, общая протяженность кольца составит около 70 километров. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии метрополитена. Первый участок от "Петровского парка" до "Делового центра" уже открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется в 2022 году.

Ранее Максим Ликсутов сообщил о планируемом строительстве двух новых трамвайных сетях в столице. Одна соединит Метрогородок со станцией метро "Измайловская", вторая будет проходить от Чертановской улицы до МЦД-2 Покровское.