В России запустят дополнительные рейсы в Турцию

Количество рейсов в Турцию до 1 июля увеличится до 450 в неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что агентству важно поддержать стабильность отрасли. По ее словам, из-за санкций долг по зарубежным направлениям снова вырос, ведомству необходимо создать условия, чтобы туроператоры могли выполнять свои обязательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.