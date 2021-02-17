Москвичи пожаловались на стоимость поездки в такси

Москвичи жалуются на стоимость такси. В непогоду агрегаторы взвинтили цены и не торопятся возвращать их обратно.

Между тем сильные снегопады в городе прошли, дороги уже расчищены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.