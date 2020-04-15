Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве начали устанавливать станционные велосипеды городского проката. В конце апреля в прокат поступят более 5 тысяч механических и электрических велосипедов.

"Москву и Санкт-Петербург свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль. На маршруте планируется разместить 16 остановок. В Москве и Петербурге поезда будут развивать скорость до 200 километров в час, а между городами – до 400 километров в час. Проект ВСМ даст новые рабочие места и задействует лучшие ресурсы строительства и инженерии", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Территория и инфраструктура Северного и Южного речных вокзалов готовы принимать пассажиров прогулочного и круизного флота. На Северном речном вокзале пассажиров будут перевозить 46 электрокаров с местами для багажа.