Спрос на сдачу ПЦР-тестов у пассажиров Домодедово вырос в 10 раз

В столичных аэропортах организованы места для сдачи ПЦР-тестов. В Домодедово сообщают, что интерес у пассажиров к этой услуге за последнее время вырос в 10 раз. Об этом рассказала руководитель пресс-службы аэропорта Домодедово Анна Филиппова.

"Мы наблюдаем, что в мае – июне 2021 года спрос на услугу вырос больше чем в 10 раз. Всего на территории терминала аэропорта Домодедово было выполнено больше 400 тестов с апреля 2020 года", – сообщила Филиппова.

Она отметила, что в настоящее время в пассажирском терминале открыты 6 пунктов тестирования. Желающие могут пройти процедуру можно в любом из них в круглосуточном режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.