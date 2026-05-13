На Воробьевых горах 16 мая пройдет мотофестиваль

В честь открытия мотосезона 16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль. Взрослых и детей ждет увлекательная программа.

Колонна мотоциклистов торжественно проедет по Садовому кольцу, выступят знаменитые рок-группы. Также с гостями встретятся известные мотохудожники.

На главной сцене и на сцене Мосгортранса для посетителей проведут конкурсы и традиционно разыграют главный приз – мотоцикл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.