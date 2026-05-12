Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо и станции "Новорижская"

Электродепо "Новорижское" строят в Москве для обслуживания поездов Рублево-Архангельской линии метро. В депо смогут одновременно обслуживать около 30 поездов "Москва-2026".

Депо строят по новой концепции на территории почти 14 гектаров. Отдельные здания объединяют в корпуса, которых будет всего 10 вместо 30–40, как в действующих депо. Главным станет производственно-административный корпус.

