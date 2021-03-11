ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл. На внешней стороне МКАД водителям придется запастись терпением – там затор от Лосиного острова до Алтуфьевского шоссе.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца из-за аварии затруднено движение от Беговой улицы до Нижней Масловки, там столкнулись такси и "Газель". На основных магистралях в эти минуты труднее всего проехать по Ярославскому шоссе – там поток тормозит от МКАД до Ростокино, это около шести километров.

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