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09 января, 10:15

Транспорт

Движение по федеральной трассе Р-260 открыто в Ростовской области

Движение по федеральной трассе Р-260 открыто в Ростовской области

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Мобильные пункты обогрева развернули на трассе М-4 в Ростовской области

В Ростовской области открыто движение по федеральной трассе Р-260. Эта магистраль проходит через город Каменск-Шахтинский, где накануне из-за непогоды оказались заблокированы несколько дорог, в том числе трасса М-4 "Дон".

Для застрявших на трассе людей открыты мобильные пункты обогрева, дорогу расчищают спецтехника и автомобильные тягачи. Чтобы не мешать работе, большегрузы перемещают на обочину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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