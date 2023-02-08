Ликсутов рассказал о масштабном обновлении станции Беговая МЦД-1

Станцию Беговая МЦД-1 ждет масштабное обновление. Там модернизируют инфраструктуру, которая объединит два диаметра и метро. Новый транспортный узел позволит москвичам удобнее и быстрее пересаживаться с одной линии на другую. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Особенностью станции станет то, что на одной из платформ можно будет пересаживаться с одного диаметра на другой, еще будет доступен переход на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Таким образом, у москвичей будет возможность воспользоваться сразу тремя видами рельсового транспорта и построить удобный маршрут.

Платформу оборудуют эскалаторами и лифтами, позаботятся о маломобильных пассажирах и людях с детьми. В данный момент станцией ежедневно пользуются почти 20 тысяч пассажиров. К 2030 году пассажиропоток должен вырасти почти вдвое – до 38 тысяч человек в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.