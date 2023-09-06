Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 11:15

Транспорт

РЖД запустит более 1 тыс дополнительных поездов по РФ в сентябре

РЖД запустит более 1 тыс дополнительных поездов по РФ в сентябре

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РЖД запустит в сентябре более одной тысячи дополнительных поездов, половину из них – на черноморские курорты Адлер, Анапу и Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также дополнительные составы будут ходить между Москвой и Ейском, Санкт-Петербургом и Архангельском, Иркутском и Северобайкальском, Самарой и Минском. Всего же на отпускной сезон назначили более 4 тысяч дополнительных поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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