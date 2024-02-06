06 февраля, 07:30Транспорт
Эксперт рассказал, как выбрать незамерзайку для автомобиля
Часто бывает, что заявленные характеристики на этикетке незамерзайки не соответствуют действительности. Например, жидкость для очистки лобового стекла машины может замерзать при -5 градусах, хотя указано, что она сохраняет свои свойства при -30 градусах.
Есть ли правила по выбору безопасной и качественной незамезайки? И какая жидкость сама эффективная при сильных морозах?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.