Эксперт рассказал, как выбрать незамерзайку для автомобиля

Часто бывает, что заявленные характеристики на этикетке незамерзайки не соответствуют действительности. Например, жидкость для очистки лобового стекла машины может замерзать при -5 градусах, хотя указано, что она сохраняет свои свойства при -30 градусах.

Есть ли правила по выбору безопасной и качественной незамезайки? И какая жидкость сама эффективная при сильных морозах?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.