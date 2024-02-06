Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 07:30

Транспорт

Эксперт рассказал, как выбрать незамерзайку для автомобиля

Эксперт рассказал, как выбрать незамерзайку для автомобиля

Работу наземного транспорта изменили в четырех округах Москвы

"Это Москва. Бизнес инвестиции": дайте зарядку

"Безопасный город": более 300 камер ЦОДД следят за безопасностью водного транспорта зимой

Поезда задерживаются из-за схода селя в Сочи

Новости часа: Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

ЦОДД призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за снегопада в Москве

Новости часа: почти 110 тыс газовых плит проверили в Москве за январь

Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО

Свыше 6,6 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры в 2023 году – мэр Москвы

Часто бывает, что заявленные характеристики на этикетке незамерзайки не соответствуют действительности. Например, жидкость для очистки лобового стекла машины может замерзать при -5 градусах, хотя указано, что она сохраняет свои свойства при -30 градусах.

Есть ли правила по выбору безопасной и качественной незамезайки? И какая жидкость сама эффективная при сильных морозах?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоМаксим ШаманинАлександра БрильЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика