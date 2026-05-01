Минтранс рекомендовал проверить машину перед майскими праздниками

Минтранс рекомендовал автомобилистам заранее проверить техническое состояние машины перед майскими праздниками в России. Перед поездкой необходимо проверить уровень жидкостей, свет, тормоза, давление и состояние протектора шин.

В машине должны быть аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель. Полезно взять фонарик, зарядку для телефона, воду, легкий перекус и одежду по погоде. Ребенок должен ехать в детском кресле, взрослым нужно пристегиваться ремнями безопасности.

