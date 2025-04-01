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01 апреля, 18:15

Технологии

РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения после массированной DDoS-атаки

РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения после массированной DDoS-атаки

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В РЖД сообщили, что уже восстановили работу своего сайта и мобильного приложения после массированной DDoS-атаки. Компания возобновила продажи билетов через интернет.

Однако из-за продолжающихся атак и повышенной нагрузки на онлайн ресурсы РЖД сайт и приложение могут загружаться дольше обычного. В компании заверили, что сейчас решают эту проблему. В РЖД отметили, что кассы на станциях и вокзалах работают штатно и продают билеты в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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