Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Технологии

Компания Adobe открыла пользователям из РФ доступ к скачиванию программ

Компания Adobe открыла пользователям из РФ доступ к скачиванию программ

В России запатентовали систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою

"Актуальный репортаж": робота для уничтожения тромбов создали в столице

"Актуальный репортаж": аниматоры РФ заявили, что больше не смогут оживлять своих героев

Новости часа: движение восстановили в районе станции метро "Каширская"

Новости часа: более тыс остановок нового типа соберут в Москве до конца 2023 года

Еще 330 турникетов метро Москвы и МЦК подключат к системе биометрической оплаты до апреля

"Актуальный репортаж": в РФ истекают лицензии на иностранное ПО для создания мультфильмов

"Москва Доверие" стал обязательным общедоступным телеканалом в столице

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

Лицензионные программы Adobe снова можно скачать в России. Речь идет о любых продуктах из коллекции приложений Adobe Creative Cloud.

Оформить лицензию на программы пока не получится, так как эта функция остается заблокированной. Но можно скачать пробную версию на месяц, а также переустановить уже купленные утилиты, если это необходимо.

В марте 2022 года Adobe приостановила продажу своих программ на территории России и Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика