Компания Adobe открыла пользователям из РФ доступ к скачиванию программ

Лицензионные программы Adobe снова можно скачать в России. Речь идет о любых продуктах из коллекции приложений Adobe Creative Cloud.

Оформить лицензию на программы пока не получится, так как эта функция остается заблокированной. Но можно скачать пробную версию на месяц, а также переустановить уже купленные утилиты, если это необходимо.

В марте 2022 года Adobe приостановила продажу своих программ на территории России и Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.