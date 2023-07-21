"Актуальный репортаж": как умные колонки интегрированы в жизнь москвичей

Поставить музыку, включить свет или узнать прогноз погоды – все это может делать умная колонка. В России настоящий бум продаж таких девайсов.

По словам экспертов, это единственный сегмент рынка бытовой техники, где у российских производителей практически нет конкурентов. Чем колонки отличаются друг от друга? И как такие гаджеты интегрированы в повседневную жизнь москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.