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Технологии

"Актуальный репортаж": как умные колонки интегрированы в жизнь москвичей

"Актуальный репортаж": как умные колонки интегрированы в жизнь москвичей

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Доля поддельной электроники на российских маркетплейсах выросла в два раза

Эксперты заметили рост числа поддельной электроники на российских маркетплейсах

Поставить музыку, включить свет или узнать прогноз погоды – все это может делать умная колонка. В России настоящий бум продаж таких девайсов.

По словам экспертов, это единственный сегмент рынка бытовой техники, где у российских производителей практически нет конкурентов. Чем колонки отличаются друг от друга? И как такие гаджеты интегрированы в повседневную жизнь москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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