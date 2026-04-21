Тим Кук покинет пост гендиректора компании Apple

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук покинет свой пост. Кадровые перестановки в корпорации произойдут осенью. Следующим генеральным директором станет Джон Тернус, отвечающий в компании за аппаратное обеспечение.

В Apple заявили, что переход был единогласно поддержан советом директоров и стал следствием процесса планирования преемственности. Кук присоединился к Apple в 1998 году. За время его работы капитализация компании выросла с 350 миллиардов долларов до 4 триллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.