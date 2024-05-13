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13 мая, 09:45

Технологии

Эксперты считают, что СИМ особой конструкции могли бы заменить лошадей у конной полиции

Эксперты считают, что СИМ особой конструкции могли бы заменить лошадей у конной полиции

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Электросамокаты особой конструкции могли бы заменить лошадей у конной полиции, считают производители.

В настоящее время в Москве завершилось тестирование новых средств индивидуальной мобильности особой конструкции. Эксперты смоделировали транспорт с тремя колесами и без педалей, который способен работать вне асфальтированных дорог. Чтобы сдвинуться с места, пользователю СИМ нужно повернуть ручку газа на руле.

Благодаря дополнительному колесу транспорт стал более устойчивым. Подробнее о продвинутых мобильных средствах, которые появляются на столичных улицах, – в эфире телеканала Москва 24.

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