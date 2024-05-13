Сотрудники ГИБДД провели рейд на улицах столицы на майских выходных

Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд на улицах Москвы на майских выходных. Инспекторы напомнили пользователям самокатов и велосипедов о правилах дорожного движения. Специалисты поделились, что среди нарушителей ПДД много курьеров, которые развозят заказы на электровелосипедах.

Цель сотрудников ГИБДД – повысить безопасность транспорта, которым часто пользуются дети. Подробнее о том, за какие нарушения можно получить штраф, – в эфире телеканала Москва 24.