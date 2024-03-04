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04 марта, 16:45

Технологии

Новости мира: страдавшему от депрессии жителю Китая имплантировали в мозг чип счастья

Новости мира: страдавшему от депрессии жителю Китая имплантировали в мозг чип счастья

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Жителю Китая имплантировали в мозг чип счастья – нейростимулятор, который регулирует эмоции. Молодой человек страдал от депрессии в течение 16 лет. Родители не понимали и не поддерживали сына, а антидепрессанты не помогали. В итоге он стал одним из первых китайцев, решившихся на процедуру. По словам пациента, его жизнь улучшилась. Молодой человек даже устроился на постоянную работу.

Евросоюз оштрафовал Apple почти на два миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением в потоковом вещании музыки. Еврокомиссия в ходе расследования выясняла, использовала ли Apple свою платформу, чтобы отдать предпочтение собственным сервисам перед услугами конкурентов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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