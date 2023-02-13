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Происшествия

Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания

Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания

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Актер Михаил Ефремов попросил суд не менять ему срок в колонии на принудительные работы. В январе актер, осужденный за смертельную аварию, подал ходатайство о замене оставшейся части наказания на более мягкую меру. Но теперь передумал.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельной аварии на Смоленской площади в сентябре 2020 года. Ефремов 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, на которого наехали, умер. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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