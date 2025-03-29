В Москве стартовал сезон бизнес-лиги по тэг-регби

В столице начался третий сезон бизнес-лиги по тэг-регби. За победу поборются команды от крупнейших российских компаний, а также представители городских департаментов.

Игры проходят на территории легкоатлетического-футбольного комплекса ЦСКА. Зрителей ждет не только турнир, но и развлекательная программа с активностями от регби-клуба. Участники и гости смогут поближе познакомиться с бесконтактной версией игры, которая в этом году получила официальный статус вида спорта в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.