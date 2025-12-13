Ирландский боец Коннор Макгрегор женился после 17 лет отношений. Местом для торжетва выбрал Ватикан. Его супругой стала Ди Девлин, с которой он воспитывает четырех общих детей.

Она прошла с ним путь от нищеты до мировых титулов и миллионных гонораров. В начале отношений Девлин устроилась на две работы, чтобы оплачивать жилье, возить Конора на тренировки и фактически содержать семью. Сам Макгрегор жил на пособие по безработице.

