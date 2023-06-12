Новости часа: Международная федерация скалолазания допустила РФ к соревнованиям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Международная Федерация спортивного скалолазания решила допустить россиян к соревнованиям с 2024 года. Однако выступать на соревнованиях россияне и белорусы смогут без национальной символики.

Произведения Рахманинова будут звучать по вечерам на станциях БКЛ с 12 по 25 июня. Об этом сообщил Дептранс.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 8 украинских дронов и ракету "Точка-У". Об этом заявили в Минобороны РФ.