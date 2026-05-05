Московский ЦСКА уволил главного тренера Челестини

Московский ЦСКА уволил главного тренера Фабио Челестини. Терпение руководителей армейского футбольного клуба лопнуло за 2 дня до кубкового матча со "Спартаком".

Армейцы под руководством Челестини провалили весеннюю часть сезона, и сейчас занимают шестую позицию в чемпионате страны. Временно исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Игдисамов – он ранее руководил молодежной командой ЦСКА.

