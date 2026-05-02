Матч между "Локомотивом" и "Динамо" завершился ничьей в Черкизове

Домашний матч между "Локомотивом" и "Динамо" завершился ничьей со счетом 1:1. Встреча двух команд прошла в Черкизове.

На домашнем стадионе "Локомотива" присутствовало почти 16 тысяч болельщиков. Первый гол забили гости. На 24-й минуте матча защитник бело-голубых Николас Маричаль выше всех выпрыгнул на подачу от угловой отметки и головой вколотил мяч в сетку. Во втором тайме "Локомотив" сравнял счет. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице Чемпионата России, "Динамо" расположилось на 8-й строчке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.