Фанаты собрались на матч "Спартак" – "Зенит" в Москве

Фанаты собрались на матч "Спартак" – "Зенит". Он пройдет в Москве и начнется в 20:00 4 сентября.

По словам руководителя пресс-службы ФК "Спартак" Дмитрия Зеленова, играм с "Зенитом" всегда уделяется особое внимание, так как со стороны обеих команд присутствует много болельщиков.

"Сейчас из-за введения системы Fan ID и из-за введения паспорта болельщика активная часть наших фанатов бойкотируют матчи РПЛ. Трибуна Б, самая активная, она поэтому пустая и будет пустая. В этом смысле нам, конечно, очень грустно, но немножко может быть полегче силам безопасности", – рассказал Зеленов.

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