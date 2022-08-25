Джокович пропустит открытый чемпионат США по теннису

Фото: ТАСС/AP/Alastair Grant
Сербский теннисист Новак Джокович не будет играть в открытом чемпионате Соединенных Штатов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Атлет также поблагодарил фанатов за поддержку и пожелал удачи другим участникам турнира.
"Буду поддерживать хорошую форму, сохранять позитивный настрой и ждать следующей возможности. Увидимся, мир тенниса", – написал Джокович.
До этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила для въезда иностранцев в страну, согласно которым, сербский теннисист не сможет рассчитывать на участие в этих соревнованиях.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вернул себе звание первой ракетки мира. Отмечалось, что после выхода в финал Roland Garros он набрал 7 950 баллов, что позволило ему переместиться на первую строчку рейтинга, которую до этого он занимал в период с 28 февраля по 21 марта текущего года.
Джокович между тем не смог преодолеть четвертьфинал турнира из-за чего опустился на третью строчку с 6 770 баллами.
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