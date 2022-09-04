"Локомотив" в большинстве проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Столичный футбольный клуб "Локомотив" проиграл грозненскому "Ахмату" в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в воскресенье, 4 сентября, на "РЖД-Арене" в Москве. Столичные футболисты уступили игрокам из Грозного со счетом 1:2.

Среди гостей голы оформили Мохамед Конате на 3-й минуте матча и Лечи Садулаев – на 62-й. У московской команды отличился Антон Миранчук.

В следующем туре столичный футбольный клуб 11 сентября на выезде встретится с воронежским "Факелом", а "Ахмат" днем ранее проведет матч с "Пари Нижний Новгород".

Ранее столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" в игре второго тура РПЛ. Матч, который состоялся в Москве на "РЖД-Арене", завершился со счетом 2:2.

В составе "Локомотива" голы оформили Антон Миранчук и Константин Марадишвили. У гостей – Николай Комличенко и Даниил Уткин.