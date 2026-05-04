Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Швейцарец проработал в команде 10 месяцев. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России и несколько товарищеских трофеев.

В начале этого года красно-синие показали низкие результаты, что и могло стать поводом для досрочного расторжения контракта с Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.