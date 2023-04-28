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28 апреля, 15:30

Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": в суде решат вопрос о мере пресечения для блогера Блиновской

"Актуальный репортаж": в суде решат вопрос о мере пресечения для блогера Блиновской

Новости часа: более 10 человек получили ранения после обстрела Донецка украинской армией

Новости часа: Собянин рассказал об открытии Южного речного вокзала в столице

Следствие попросило отправить блогера Блиновскую под домашний арест

Стоимость марафонов Елены Блиновской снизилась после ареста

Для блогера Блиновской запросили домашний арест

Блогера Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы

Блогера Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где ей изберут меру пресечения

Блогер Блиновская признала вину по делу о неуплате налогов

Блогера Блиновскую доставили в суд для избрания меры пресечения

В суде 28 апреля решается вопрос о мере пресечения для блогера Елены Блиновской. Следствие просит о домашнем аресте и запрете пользоваться интернетом и средствами связи.

В процессе расследования будут выяснять, кто сообщил "королеве марафонов" о том, что ее собираются задержать. После громкого выступления в Москве обнаружили блогера уже в Смоленской области, она пыталась добраться до границы с Белоруссией. Кадры задержания Блиновской набирают миллионы просмотров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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