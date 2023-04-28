Стоимость марафонов Елены Блиновской снизилась после ареста

Многие знают блогера Елену Блиновскую только как создательницу "Марафона желаний". Стоимость участия в нем варьировалась от четырех с половиной тысяч рублей до 300 тысяч, судя по сайту коуча.

Но есть в меню и другие проекты, например "Финансовый марафон", "Про отношения", "Стань и получишь". Цена участия – от пяти тысяч рублей до десяти. Хотя теперь, после ареста Блиновской, на официальном сайте марафонщицы делают скидки. Участвовать в проектах предлагают уже за 900 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.