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Шоу-бизнес

Стоимость марафонов Елены Блиновской снизилась после ареста

Стоимость марафонов Елены Блиновской снизилась после ареста

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Многие знают блогера Елену Блиновскую только как создательницу "Марафона желаний". Стоимость участия в нем варьировалась от четырех с половиной тысяч рублей до 300 тысяч, судя по сайту коуча.

Но есть в меню и другие проекты, например "Финансовый марафон", "Про отношения", "Стань и получишь". Цена участия – от пяти тысяч рублей до десяти. Хотя теперь, после ареста Блиновской, на официальном сайте марафонщицы делают скидки. Участвовать в проектах предлагают уже за 900 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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