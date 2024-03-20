Актера Никиту Кологривого поместили в спецприемник в Новосибирске

Актера Никиту Кологривого доставили в спецприемник. Там он будет ждать суда, который состоится 21 марта. Кологривому может грозить административный арест до 15 суток за дебош в одном из заведений Новосибирска.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда Кологривый в нетрезвом состоянии начал приставать к официантке, а затем попытался начать драку с сотрудниками. Информацию о дебоше подтвердила агент актера.

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