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20 марта, 15:15

Шоу-бизнес

Актера Никиту Кологривого поместили в спецприемник в Новосибирске

Актера Никиту Кологривого поместили в спецприемник в Новосибирске

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Актера Никиту Кологривого доставили в спецприемник. Там он будет ждать суда, который состоится 21 марта. Кологривому может грозить административный арест до 15 суток за дебош в одном из заведений Новосибирска.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда Кологривый в нетрезвом состоянии начал приставать к официантке, а затем попытался начать драку с сотрудниками. Информацию о дебоше подтвердила агент актера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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