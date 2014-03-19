Стразы, блестки и перья: лучшие сценические костюмы Валерия Леонтьева

"Утро": Coub дня - Валерий Леонтьев танцует под Get Lucky

Сегодня, 19 марта, народному артисту России, певцу Валерию Леонтьеву исполняется 65 лет. Начиная с 1980-х и до начала 2000-х годов Леонтьев практически ежегодно удостаивался не только премий "Певец года", но и "Шоу года". В этом заслуга не только сценографа, ставившего его фееричные шоу, но и костюмера, которым долгое время был сам артист. Именно благодаря эпатажным концертным костюмам Валерий Леонтьев выглядит на сцене как денди. Более того, во время тура по Индии его прозвали русским Майклом Джексоном.

В честь юбилея M24.ru сделал подборку лучших сценических костюмов Валерия Леонтьева, начиная с его шоу "Полнолуние" 1993 года и заканчивая концертом в честь дня рождения в 2011 году.

Шоу-программа "Полнолуние", (1993)

Фото: ИТАР-ТАСС

За время шоу декорации и костюмы сменялись пять раз. Зрители видели подводное царство, Древний Египет, Атлантик-Сити, Испанию.

Шоу-программа "По дороге в Голливуд", (1996)

Фото: ИТАР-ТАСС

Фильм-концерт, созданный в США и России (1995-1996), в котором принимал участие шоу-балет "Тодес".

Новогодняя программа, (2000)

Фото: ИТАР-ТАСС

На съемках новогодней программы для телеканала "ТВ-6".

Премия "Российский национальный Олимп", (2002)

Фото: ИТАР-ТАСС

Выступление на VI церемонии вручения премии "Российский национальный Олимп".

"Дискотека 80-х", (2007)

Фото: ИТАР-ТАСС

Концерт "Дискотека 80-х" в "Олимпийском".

"Новая волна 2008"

Фото: ИТАР-ТАСС

Открытие Международного конкурса "Новая волна 2008" в Юрмале.

Концерт в день рождения, (2011)

Фото: leontiev.ru

Концерт в день рождения Валерия Леонтьева в Санкт-Петербурге.

"Славянский базар в Витебске"

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время выступления на открытии XX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".