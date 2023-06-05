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Культура

Икону "Троица" доставили в храм Христа Спасителя

Икону "Троица" доставили в храм Христа Спасителя

Икона "Троица" будет доступна в храме Христа Спасителя до 18 июня

Около 9 тыс верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться иконе "Троица"

Около 9 тыс паломников пришли в храм Христа Спасителя

"Троицу" Рублева доставили в храм Христа Спасителя

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Около девяти тысяч паломников пришли поклониться "Троице" Андрея Рублева. Икону привезли в храм Христа Спасителя.

Верующие могут приходить в данный храм с 10:00 до 19:00. Однако возможны технические перерывы продолжительностью не больше часа. Это важно для поддержания температуры вблизи реликвии.

"Троицу", которая почти век находилась в собрании Третьяковской галереи, установили в храме Христа Спасителя в субботу, 3 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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