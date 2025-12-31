Петербургский "Лахта Центр" подготовил новогоднее световое шоу

Петербургский "Лахта Центр" подготовил для жителей и гостей города праздничное световое шоу. В новогоднюю ночь на фасаде башни запустят иллюминацию в цветах российского флага.

После боя курантов начнется полноценное световое представление, которое будет состоять из 12 тематических частей. На протяжении всех новогодних каникул на башне будет работать зеленая подсветка.

