31 декабря 2025, 11:30Регионы
Петербургский "Лахта Центр" подготовил новогоднее световое шоу
Петербургский "Лахта Центр" подготовил для жителей и гостей города праздничное световое шоу. В новогоднюю ночь на фасаде башни запустят иллюминацию в цветах российского флага.
После боя курантов начнется полноценное световое представление, которое будет состоять из 12 тематических частей. На протяжении всех новогодних каникул на башне будет работать зеленая подсветка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.