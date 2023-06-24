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24 июня, 19:45

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Россиянам показали, какая ситуация в Ростове-на-Дону

Россиянам показали, какая ситуация в Ростове-на-Дону

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Телеканал Москва 24 с помощью онлайн-камер показал, какая ситуация в Ростове-на-Дону в данный момент. Судя по кадрам, в городе обстановка спокойная, никаких происшествий нет.

Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам и призвали не выходить из дома в целях безопасности. Об этом написал мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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