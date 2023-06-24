Россиянам показали, какая ситуация в Ростове-на-Дону

Телеканал Москва 24 с помощью онлайн-камер показал, какая ситуация в Ростове-на-Дону в данный момент. Судя по кадрам, в городе обстановка спокойная, никаких происшествий нет.

Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам и призвали не выходить из дома в целях безопасности. Об этом написал мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.