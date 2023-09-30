Сразу с нескольких конфликтов начался отпуск для пассажиров рейса Москва–Куба

В самолете, следующего рейсом Москва–Куба случилось сразу несколько конфликтов. Как рассказывают очевидцы, самолет еще не успел взлететь, как отличилась находящаяся в салоне пара. Женщине, вероятно, не хватило места, и она выставила ноги вперед. Это не понравилось рядом сидящей пассажирке. Когда женщине сделали замечание, ее спутник начал драться. С рейса несостоявшихся путешественников сняла полиция.

Через три часа на том же рейсе еще одна пассажирка хотела выйти из самолета на ходу. Женщина, по словам свидетелей, пыталась открыть запасной выход. Когда лайнер все же приземлился на Кубе, ее передали сотрудникам полиции.

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