Предвидевшего якобы взрыв в самолете москвича отправили в больницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Якобы ясновидящего доставили в одну из столичных больниц после предсказания о взрыве в самолете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Выяснилось, что мужчина позвонил правоохранителям и предупредил их о том, что якобы должен произойти взрыв на борту воздушного судна. Однако он не смог уточнить, в каком именно самолете случится катастрофа.

"К звонившему прибыли полицейские. Им он заявил, что он ясновидящий и предвидит вероятное ЧП. Правоохранители доставили его в отдел, а уже оттуда его госпитализировали в одну из столичных больниц", – рассказал источник.

Полиция организовала проверку по данному инциденту.

Ранее 42-летнего москвича, работающего сборщиком мебели, задержали на Красной площади возле мавзолея при попытке украсть тело Владимира Ленина.

Инцидент произошел около 00:00 6 февраля. Мужчина долго находился возле объекта, а затем попытался открыть входную дверь, за что моментально был задержан сотрудниками полиции.



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