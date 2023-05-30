Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 18 человек

Число пострадавших при обрушении трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что строение обрушилось из-за непогоды. Как уточняется, люди прятались под навесом трибуны от дождя, но из-за сильного ветра она перевернулась. В результате один человек погиб. На месте продолжают работать спасатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.