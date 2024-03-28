В МЧС РФ обновили список погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле"

В МЧС РФ обновили список погибших в результате теракта в "Крокус Сии Холле" – теперь в нем числятся 143 фамилии. Опознаны 84 человека, в том числе пятеро детей. Процедура опознания продолжается, проводятся экспертизы ДНК.

На месте трагедии следователи и криминалисты собирают вещественные доказательства. Также выясняется, как обеспечивалась безопасность в концертном зале.

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