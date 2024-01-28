Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 15:15

Происшествия

В театре Моссовета прокомментировали ситуацию с пожаром в Театре сатиры

В театре Моссовета прокомментировали ситуацию с пожаром в Театре сатиры

Движение транспорта изменили около Театра сатиры из-за пожара

Пожар потушили в здании Театра сатиры в столице

Прокуратура Краснодарского края прокомментировала ситуацию с ДТП на трассе Р-217

Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры

Двое несовершеннолетних пострадали в аварии на трассе в Краснодарском крае

Площадь пожара в Театре сатиры увеличилась до 250 "квадратов" – МЧС РФ

Пожарные эвакуировали 50 человек из Театра сатиры

В пресс-службе Театра сатиры прокомментировали ситуацию с возгоранием

Площадь пожара в Театре сатиры составила 200 квадратных метров

Утром 28 января загорелся Театр сатиры в центре Москвы. Пожарные вывели людей из здания, их разместили в соседнем здании, в театре Моссовета. В службе безопасности театра Моссовета сообщили, что между учреждениями есть специальная договоренность о размещении персонала и зрителей при эвакуации.

Что на данный момент происходит в Театре сатиры? Известны ли причины возгорания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоКарина ИльинаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика