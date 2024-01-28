В театре Моссовета прокомментировали ситуацию с пожаром в Театре сатиры

Утром 28 января загорелся Театр сатиры в центре Москвы. Пожарные вывели людей из здания, их разместили в соседнем здании, в театре Моссовета. В службе безопасности театра Моссовета сообщили, что между учреждениями есть специальная договоренность о размещении персонала и зрителей при эвакуации.

Что на данный момент происходит в Театре сатиры? Известны ли причины возгорания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.