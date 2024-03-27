Новости часа: МЧС РФ опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС России опубликовало обновленный список жертв теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным на 27 марта, в списке жертв значатся 143 имени.

Участок площадью 23,5 гектара предоставили в ТиНАО для строительства производственного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пешеходам и автомобилистом рекомендовали быть аккуратными на дорогах, так как в ночь на 28 марта температура в Москве упадет ниже нуля, поэтому ожидается гололедица, сообщается комплекс городского хозяйства столицы.

