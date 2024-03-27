Новости мира: в Японии госпитализировали более сотни отравившихся человек

В Японии массово госпитализируют людей после употребления биодобавок с содержанием красного дрожжевого риса. В больницы поступило более ста человек с отравлением. Правительство анонсировало экстренную проверку всех продуктов питания с содержанием опасного компонента.

Лесные пожары в Мексике зафиксированы в каждом втором штате страны. К противостоянию с огнем подключились не только пожарные, но и жители охваченных пламенем районов. Площадь возгорания стремится к отметке в полторы тысячи гектаров.

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