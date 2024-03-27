Новости часа: в МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами "Крокуса"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели в результате завершения поисковых работ после теракта в "Крокус Сити Холле" сообщили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что под завалами не осталось пострадавших.

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", который по состоянию на 20:00 26 марта насчитывает 120 человек.

Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получает каждый третий москвич: в общей сложности это более 4,5 миллиона человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

