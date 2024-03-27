Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 00:00

Происшествия

Новости часа: в МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами "Крокуса"

Новости часа: в МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами "Крокуса"

Массовая авария произошла на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Новости часа: спасатели доложили об отсутствии пострадавших под завалами "Крокуса"

В тундре специалисты МЧС России спасли рыбака

Главврач "Коммунарки" поблагодарил врачей Москвы за оперативное оказание помощи раненым

МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокус Сити Холле"

Спасатели завершили разбор завалов в "Крокусе"

"Безопасный город": в вагоне московского метро мужчина распылил перцовый баллончик

"Безопасный город": суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели в результате завершения поисковых работ после теракта в "Крокус Сити Холле" сообщили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что под завалами не осталось пострадавших.

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", который по состоянию на 20:00 26 марта насчитывает 120 человек.

Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получает каждый третий москвич: в общей сложности это более 4,5 миллиона человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествияобществовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика