Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 апреля

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств отравления людей в фитнес-клубе в Хлебозаводском проезде в Москве. Пострадали четыре человека. Предварительно, в бассейне произошла утечка химиката на основе хлора.

Погода в Москве снова ухудшается. Ночью в столице 26 апреля ожидается около нуля и сильный дождь, который перейдет в мокрый снег. Ситуацию осложнит холодный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону завершится до 1 сентября, рассказал Сергей Собянин. К августу Комплекс городского хозяйства приведет в порядок более 74 тысяч зданий: жилых домов, социальных объектов и объектов экономики.

