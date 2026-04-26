Мужчина предстанет перед судом 27 апреля после стрельбы на мероприятии с Трампом

Мужчина предстанет перед судом после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа в Вашингтоне уже 27 апреля. 31-летнему Коулу Томасу Аллену предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападении на федерального агента.

На допросе он заявил, что его целью были чиновники Белого дома. Инцидент произошел в отеле Hilton Washington DC National Mall The Wharf во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. В холле раздались выстрелы, после чего Трампа экстренно эвакуировали со сцены. Он не пострадал, один сотрудник секретной службы получил ранение.

