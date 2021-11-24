"Газель" загорелась возле торгового центра "Гагаринский" в Москве

Возле торгового центра "Гагаринский" в Москве загорелась "Газель". Кадры прислали очевидцы.

Пламя охватило кабину автомобиля. На место быстро прибыли оперативные службы. О пострадавших пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

