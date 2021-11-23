Подозреваемого в подготовке нападения на школу в Казани поместили в психбольницу

23 ноября, 21:17
Фото: ФСБ России
В Казани 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу, поместили в психиатрический стационар закрытого типа для проведения экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, подросток познакомился с неустановленным лицом в интернете. Затем по указанию нового знакомого мальчик начал готовиться к нападению на учащихся школы, где ранее обучался.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух или более лиц").
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подростка задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. По рассказу задержанного, к совершению преступления его склонял гражданин Украины.
В ходе обыска по месту жительства подростка специалисты изъяли пневматическую винтовку, средства связи с запросами о переделке оружия, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
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